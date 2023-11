Siltronic Aktie News: Siltronic tendiert am Dienstagnachmittag südwärts

Kursverlauf

Die Aktie von Siltronic gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siltronic-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 85,30 EUR.

Die Siltronic-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,9 Prozent auf 85,30 EUR nach. Der Kurs der Siltronic-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 84,90 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 86,85 EUR. Zuletzt wechselten 18.652 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Am 11.10.2023 markierte das Papier bei 88,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 3,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 58,40 EUR fiel das Papier am 12.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,54 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 73,67 EUR je Siltronic-Aktie aus.

Am 26.10.2023 hat Siltronic die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,10 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siltronic ein EPS von 3,47 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 349,10 EUR in den Büchern – ein Minus von 16,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siltronic 417,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 12.03.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 11.03.2025.

Den erwarteten Gewinn je Siltronic-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 8,00 EUR fest.

