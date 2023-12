Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag nahe Vortagesniveau

Blick auf Siltronic-Kurs

Die Aktie von Siltronic zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Die Siltronic-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 84,10 EUR.

Werte in diesem Artikel

Bei der Siltronic-Aktie ließ sich um 09:05 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 84,10 EUR. Die Siltronic-Aktie zog in der Spitze bis auf 84,10 EUR an. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siltronic-Aktie bisher bei 83,55 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 83,85 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.874 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 29.11.2023 auf bis zu 92,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 9,47 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 58,40 EUR am 12.05.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 30,56 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 79,67 EUR für die Siltronic-Aktie aus.

Am 26.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,10 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 3,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 16,28 Prozent auf 349,10 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 417,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.03.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 11.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 8,00 EUR je Siltronic-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Freundlicher Handel: MDAX zum Ende des Dienstagshandels auf grünem Terrain

Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Zuschläge

MDAX aktuell: So bewegt sich der MDAX am Nachmittag