Siltronic Aktie News: Siltronic steigt am Montagmittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siltronic. Zuletzt sprang die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,4 Prozent auf 92,40 EUR zu.

Um 11:47 Uhr wies die Siltronic-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 92,40 EUR nach oben. Die Siltronic-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 93,50 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 92,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 27.755 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Am 09.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 94,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,73 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 12.05.2023 auf bis zu 58,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 36,80 Prozent würde die Siltronic-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 82,17 EUR.

Am 26.10.2023 legte Siltronic die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,10 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,47 EUR je Aktie in den Büchern standen. Siltronic hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 349,10 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 16,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 417,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Siltronic am 12.03.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 11.03.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 12,27 EUR je Aktie belaufen.

