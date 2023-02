Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittwochmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie verlor um 12:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 74,45 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Siltronic-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 71,60 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 74,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 48.110 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Bei 105,10 EUR markierte der Titel am 22.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 29,16 Prozent Plus fehlen der Siltronic-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.10.2022 (51,65 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 44,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siltronic-Aktie bei 81,75 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Siltronic am 10.05.2022 vor. Das EPS belief sich auf 3,47 EUR gegenüber 2,15 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 417,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 371,60 EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Siltronic wird am 09.03.2023 gerechnet. Schätzungsweise am 05.03.2024 dürfte Siltronic die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Siltronic-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 8,00 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

