Siltronic Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von Siltronic

Die Aktie verlor um 04:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 74,15 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Siltronic-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 71,60 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 74,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 63.350 Siltronic-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 105,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.02.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,45 Prozent hinzugewinnen. Am 13.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,65 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 43,56 Prozent würde die Siltronic-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 81,75 EUR für die Siltronic-Aktie aus.

Am 10.05.2022 hat Siltronic die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,47 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,15 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 417,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 371,60 EUR umgesetzt.

Am 09.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Siltronic rechnen Experten am 05.03.2024.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 8,00 EUR je Siltronic-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Siltronic