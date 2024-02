Siltronic Aktie News: Siltronic zieht am Donnerstagnachmittag an

Notierung im Blick

Die Aktie von Siltronic zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,7 Prozent auf 88,40 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,7 Prozent auf 88,40 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Siltronic-Aktie sogar auf 88,75 EUR. Mit einem Wert von 87,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 27.071 Siltronic-Aktien.

Am 09.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 94,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 6,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.05.2023 bei 58,40 EUR. Mit einem Kursverlust von 33,94 Prozent würde die Siltronic-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,09 EUR. Im Vorjahr erhielten Siltronic-Aktionäre 3,00 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 82,50 EUR an.

Siltronic ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,10 EUR, nach 3,47 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Siltronic mit einem Umsatz von insgesamt 349,10 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 417,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 16,28 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Siltronic am 12.03.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 11.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siltronic einen Gewinn von 5,98 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

