Siltronic Aktie News: Siltronic zeigt sich am Vormittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siltronic. Zuletzt stieg die Siltronic-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,4 Prozent auf 88,15 EUR.

Die Siltronic-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,4 Prozent auf 88,15 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siltronic-Aktie bei 88,65 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 87,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 9.544 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 94,00 EUR erreichte der Titel am 09.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,64 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siltronic-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.05.2023 bei 58,40 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,09 EUR, nach 3,00 EUR im Jahr 2022. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 82,50 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Siltronic am 26.10.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,10 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,47 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 16,28 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 349,10 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 417,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Siltronic am 12.03.2024 präsentieren. Am 11.03.2025 wird Siltronic schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Siltronic im Jahr 2023 5,98 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

