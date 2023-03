Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittwochmittag billiger

Die Aktie notierte um 11:43 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 67,75 EUR. Bei 67,55 EUR markierte die Siltronic-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 68,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 14.376 Siltronic-Aktien.

Am 23.03.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 99,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 31,57 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 51,65 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 31,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 78,60 EUR je Siltronic-Aktie an.

Am 10.05.2022 lud Siltronic zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. In Sachen EPS wurden 3,47 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siltronic 2,15 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,22 Prozent auf 417,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 371,60 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.05.2023 erfolgen. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 03.05.2024 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 8,00 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Siltronic-Aktie gibt nach: Siltronic hält Dividende nach deutlichem Gewinnsprung stabil

Siltronic-Aktie unter Druck: Neuer CEO übernimmt Anfang Mai

Wie Experten die Siltronic-Aktie im Februar einstuften

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siltronic AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siltronic AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siltronic AG

Bildquellen: Siltronic