Siltronic Aktie News: Siltronic am Nachmittag verlustreich

Die Aktie von Siltronic gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 86,20 EUR.

Die Siltronic-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:46 Uhr um 0,8 Prozent auf 86,20 EUR ab. Das Tagestief markierte die Siltronic-Aktie bei 86,10 EUR. Bei 86,25 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 14.580 Siltronic-Aktien.

Am 09.01.2024 markierte das Papier bei 94,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 9,05 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 58,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 32,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Siltronic-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,71 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 84,80 EUR je Siltronic-Aktie aus.

Am 26.10.2023 hat Siltronic in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,10 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,47 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 349,10 EUR in den Büchern – ein Minus von 16,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siltronic 417,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.05.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 02.05.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,026 EUR je Siltronic-Aktie.

