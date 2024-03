Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag mit roter Tendenz

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Siltronic. Zuletzt ging es für die Siltronic-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 86,60 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Siltronic-Aktie wies um 09:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 86,60 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Siltronic-Aktie bei 86,25 EUR. Bei 86,25 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 158 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Am 09.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 94,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,55 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.05.2023 bei 58,40 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Siltronic-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,71 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 84,80 EUR je Siltronic-Aktie aus.

Am 26.10.2023 hat Siltronic die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,10 EUR gegenüber 3,47 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 349,10 EUR – eine Minderung von 16,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 417,00 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Siltronic am 02.05.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Siltronic rechnen Experten am 02.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je Siltronic-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,026 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

XETRA-Handel: MDAX zum Handelsende im Plus

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX legt letztendlich zu

Optimismus in Frankfurt: Gewinne im MDAX