Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 78,00 EUR abwärts.

Der Siltronic-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:42 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 78,00 EUR. In der Spitze büßte die Siltronic-Aktie bis auf 78,00 EUR ein. Bei 78,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 14.567 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 94,00 EUR erreichte der Titel am 09.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 58,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 25,13 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 1,20 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,02 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 92,48 EUR.

Am 26.10.2023 äußerte sich Siltronic zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 02.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Siltronic rechnen Experten am 02.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic im Jahr 2024 0,028 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

