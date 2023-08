Siltronic Aktie News: Siltronic verteidigt am Dienstagmittag Tendenz

Aktienentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 76,45 EUR.

Mit einem Kurs von 76,45 EUR zeigte sich die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum verändert. Die Siltronic-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 76,45 EUR. Die Siltronic-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 74,55 EUR ab. Bei 76,35 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 19.491 Siltronic-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 87,25 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.02.2023). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siltronic-Aktie somit 12,38 Prozent niedriger. Am 14.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 51,65 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 32,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 72,17 EUR an.

Am 10.05.2022 legte Siltronic die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Es stand ein EPS von 3,47 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siltronic noch ein Gewinn pro Aktie von 3,47 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siltronic in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 417,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 417,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 26.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 24.10.2024.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 8,00 EUR je Siltronic-Aktie.

