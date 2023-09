Siltronic Aktie News: Siltronic am Freitagmittag mit stabiler Tendenz

Notierung im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 73,10 EUR.

Mit einem Kurs von 73,10 EUR zeigte sich die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel um 11:45 Uhr kaum verändert. Kurzfristig markierte die Siltronic-Aktie bei 73,10 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Siltronic-Aktie gab in der Spitze bis auf 72,20 EUR nach. Bei 72,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 5.986 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Bei 87,25 EUR markierte der Titel am 08.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 19,36 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 51,65 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 73,67 EUR je Siltronic-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siltronic am 10.05.2022 vor. Das EPS wurde auf 3,47 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,47 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 417,00 EUR gegenüber 417,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Siltronic am 26.10.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Siltronic-Anleger Experten zufolge am 24.10.2024 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 8,00 EUR je Aktie belaufen.

