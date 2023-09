Siltronic Aktie News: Siltronic tendiert am Vormittag südwärts

Aktie im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 72,25 EUR.

Werte in diesem Artikel

Der Siltronic-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:00 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 72,25 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Siltronic-Aktie bis auf 72,25 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 72,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 379 Siltronic-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 87,25 EUR erreichte der Titel am 08.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 20,76 Prozent Plus fehlen der Siltronic-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 14.10.2022 Kursverluste bis auf 51,65 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siltronic-Aktie 39,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 73,67 EUR.

Am 10.05.2022 hat Siltronic in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 3,47 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siltronic 3,47 EUR je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 417,00 EUR, gegenüber 417,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.10.2023 terminiert. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 24.10.2024.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic im Jahr 2021 8,00 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

XETRA-Handel Das macht der TecDAX am Mittag

Börse Frankfurt in Rot: SDAX zeigt sich zum Start schwächer

Verluste in Frankfurt: TecDAX verliert zum Start des Donnerstagshandels