Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittwochnachmittag im Plus

22.11.23 16:10 Uhr

Die Aktie von Siltronic zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 85,50 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Siltronic-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 85,50 EUR. Der Kurs der Siltronic-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 86,10 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 84,50 EUR. Bisher wurden heute 20.022 Siltronic-Aktien gehandelt. Bei 88,35 EUR markierte der Titel am 11.10.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 3,23 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.05.2023 bei 58,40 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siltronic-Aktie bei 73,67 EUR. Siltronic veröffentlichte am 26.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,10 EUR gegenüber 3,47 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 349,10 EUR – eine Minderung von 16,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 417,00 EUR eingefahren. Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Siltronic am 12.03.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 11.03.2025. Den erwarteten Gewinn je Siltronic-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 8,00 EUR fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie TecDAX-Titel Siltronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Siltronic von vor 3 Jahren eingebracht Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX fällt zum Handelsstart Verluste in Frankfurt: TecDAX zum Start des Dienstagshandels in Rot

