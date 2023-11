Siltronic Aktie News: Siltronic zieht am Mittwochvormittag an

Kursverlauf

Die Aktie von Siltronic zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Siltronic legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 85,35 EUR.

Um 09:05 Uhr ging es für das Siltronic-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 85,35 EUR. Der Kurs der Siltronic-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 85,35 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 84,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 419 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Am 11.10.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 88,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 3,51 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 12.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 58,40 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 31,58 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 73,67 EUR je Siltronic-Aktie aus.

Siltronic ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,10 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siltronic ein EPS von 3,47 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siltronic in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 16,28 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 349,10 EUR im Vergleich zu 417,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 12.03.2024 terminiert. Am 11.03.2025 wird Siltronic schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 8,00 EUR je Siltronic-Aktie.

