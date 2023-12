Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittag tiefer

So bewegt sich Siltronic

Die Aktie von Siltronic gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Siltronic gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 87,10 EUR abwärts.

Die Siltronic-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:49 Uhr um 1,0 Prozent auf 87,10 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Siltronic-Aktie ging bis auf 86,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 86,55 EUR. Der Tagesumsatz der Siltronic-Aktie belief sich zuletzt auf 11.004 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.11.2023 bei 92,90 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,66 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 58,40 EUR am 12.05.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siltronic-Aktie mit einem Verlust von 32,95 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 79,67 EUR je Siltronic-Aktie aus.

Am 26.10.2023 hat Siltronic die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Siltronic hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,10 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,47 EUR je Aktie gewesen. Siltronic hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 349,10 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 16,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 417,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Siltronic am 12.03.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 11.03.2025.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass Siltronic ein EPS in Höhe von 8,00 EUR in den Büchern stehen haben wird.

