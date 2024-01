Siltronic Aktie News: Siltronic am Nachmittag auf grünem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 91,95 EUR.

Die Siltronic-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:50 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 91,95 EUR. Die Siltronic-Aktie legte bis auf 92,55 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 89,75 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 27.301 Siltronic-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 94,00 EUR erreichte der Titel am 09.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,23 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siltronic-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 12.05.2023 Kursverluste bis auf 58,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,49 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 82,67 EUR.

Siltronic ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,10 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,47 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 349,10 EUR – eine Minderung von 16,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 417,00 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 12.03.2024 dürfte Siltronic Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 11.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Siltronic im Jahr 2022 12,27 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

