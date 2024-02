Siltronic Aktie News: Siltronic legt am Mittag zu

So entwickelt sich Siltronic

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Siltronic. Zuletzt ging es für das Siltronic-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 88,55 EUR.

Die Aktie notierte um 11:45 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 88,55 EUR zu. In der Spitze gewann die Siltronic-Aktie bis auf 89,10 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 86,75 EUR. Der Tagesumsatz der Siltronic-Aktie belief sich zuletzt auf 5.659 Aktien.

Am 09.01.2024 markierte das Papier bei 94,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siltronic-Aktie 6,15 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 58,40 EUR am 13.05.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 3,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,09 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 82,50 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siltronic am 26.10.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,10 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,47 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Siltronic 349,10 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 16,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 417,00 EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 12.03.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Siltronic-Anleger Experten zufolge am 11.03.2025 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Siltronic ein EPS in Höhe von 5,98 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Infineon-Aktie, Siltronic-Aktie & Co. ziehen an: Kurse deutscher Tech-Werte spüren NVIDIA-Rückenwind

Optimismus in Frankfurt: TecDAX klettert zum Start des Donnerstagshandels

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX sackt am Mittag ab