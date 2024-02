Siltronic Aktie News: Siltronic schiebt sich am Freitagnachmittag vor

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Siltronic zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Siltronic-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 88,55 EUR.

Um 15:53 Uhr ging es für das Siltronic-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 88,55 EUR. Der Kurs der Siltronic-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 89,75 EUR zu. Bei 86,75 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 12.308 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 09.01.2024 auf bis zu 94,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siltronic-Aktie 6,15 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 58,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.05.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie.

Nachdem Siltronic seine Aktionäre 2022 mit 3,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,09 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siltronic-Aktie bei 82,50 EUR.

Siltronic ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,10 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,47 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 349,10 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 16,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 417,00 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 12.03.2024 dürfte Siltronic Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Siltronic dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 11.03.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siltronic-Aktie in Höhe von 5,98 EUR im Jahr 2023 aus.

