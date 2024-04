Siltronic Aktie News: Siltronic am Dienstagmittag mit Kursplus

So entwickelt sich Siltronic

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Siltronic. Zuletzt stieg die Siltronic-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 77,70 EUR.

Um 11:39 Uhr wies die Siltronic-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 77,70 EUR nach oben. Die Siltronic-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 78,60 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 78,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 23.209 Siltronic-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 94,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.01.2024 erreicht. Gewinne von 20,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 13.05.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,02 EUR, nach 1,20 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 92,48 EUR je Siltronic-Aktie an.

Siltronic ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Am 02.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 02.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Siltronic.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,259 EUR je Siltronic-Aktie stehen.

