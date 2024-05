Siltronic Aktie News: Siltronic zeigt sich am Nachmittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 76,00 EUR.

Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 76,00 EUR. Bei 76,75 EUR markierte die Siltronic-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 76,05 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 20.297 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Am 09.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 94,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,68 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 66,65 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 12,30 Prozent würde die Siltronic-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Siltronic-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,53 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siltronic-Aktie bei 87,20 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siltronic am 02.05.2024 vor. Siltronic hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,86 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,20 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 15,06 Prozent auf 343,50 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 404,40 Mio. EUR gelegen.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Siltronic am 25.07.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Siltronic rechnen Experten am 24.07.2025.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,03 EUR je Siltronic-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX bewegt schlussendlich im Plus

Handel in Frankfurt: MDAX steigt zum Handelsende

Optimismus in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag mit Gewinnen