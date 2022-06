Siltronic Aktie News: Siltronic büßt am Nachmittag ein

Die Aktie verlor um 23.06.2022 16:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,8 Prozent auf 71,65 EUR. Die Abwärtsbewegung der Siltronic-Aktie ging bis auf 71,15 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 73,20 EUR. Von der Siltronic-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 26.847 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 145,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.07.2021 erreicht. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 50,62 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 71,15 EUR. Dieser Wert wurde am 23.06.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siltronic-Aktie bei 124,17 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siltronic am 10.05.2022 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,67 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 417,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 316,10 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Siltronic am 28.07.2022 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 11,46 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

