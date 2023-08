Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittag tiefer

Notierung im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 74,40 EUR.

Das Papier von Siltronic befand sich um 11:47 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 74,40 EUR ab. Der Kurs der Siltronic-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 74,20 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 74,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 7.471 Siltronic-Aktien.

Am 08.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 87,25 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 17,27 Prozent Plus fehlen der Siltronic-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 51,65 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,58 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 72,17 EUR je Siltronic-Aktie aus.

Am 10.05.2022 hat Siltronic die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 3,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Siltronic hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 417,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 417,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Siltronic am 26.10.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Siltronic-Anleger Experten zufolge am 24.10.2024 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 8,00 EUR je Siltronic-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

TecDAX-Papier Siltronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Siltronic-Investment abgeworfen

TecDAX-Papier Siltronic-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siltronic verloren

Hochstufung durch Exane BNP Paribas: Siltronic-Aktie gegen den Trend fest