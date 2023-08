Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittwochvormittag fester

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Siltronic. Zuletzt stieg die Siltronic-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 75,20 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:05 Uhr 0,5 Prozent auf 75,20 EUR. Kurzfristig markierte die Siltronic-Aktie bei 75,20 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 74,90 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.831 Siltronic-Aktien.

Am 08.02.2023 markierte das Papier bei 87,25 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 16,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 51,65 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siltronic-Aktie 45,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 72,17 EUR an.

Siltronic veröffentlichte am 10.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,47 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,47 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 417,00 EUR, gegenüber 417,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.10.2023 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Siltronic rechnen Experten am 24.10.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Siltronic im Jahr 2021 8,00 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

TecDAX-Papier Siltronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Siltronic-Investment abgeworfen

TecDAX-Papier Siltronic-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siltronic verloren

Hochstufung durch Exane BNP Paribas: Siltronic-Aktie gegen den Trend fest