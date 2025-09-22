DAX23.642 +0,5%ESt505.482 +0,7%Top 10 Crypto15,57 +2,2%Dow46.493 +0,2%Nas22.710 -0,4%Bitcoin95.792 +0,3%Euro1,1792 -0,1%Öl68,03 +2,2%Gold3.780 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Plug Power A1JA81 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Porsche vz. PAG911 Apple 865985 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 HENSOLDT HAG000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Fantasie: DAX fester -- Wall Street uneins -- Berkshire Hathaway verkauft BYD-Anteile komplett -- CleanSpark erweitert Kreditlinie bei Coinbase -- D-Wave, Droneshield, NVIDIA, Plug Power im Fokus
Top News
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag
Apple und NVIDIA geben Rückenwind: Zuliefereraktien wie TSMC und Foxconn legen kräftig zu Apple und NVIDIA geben Rückenwind: Zuliefereraktien wie TSMC und Foxconn legen kräftig zu
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!
Siltronic im Fokus

Siltronic Aktie News: Siltronic verteuert sich am Nachmittag kräftig

23.09.25 16:10 Uhr
Siltronic Aktie News: Siltronic verteuert sich am Nachmittag kräftig

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siltronic. Das Papier von Siltronic legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 5,9 Prozent auf 45,72 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siltronic AG
44,96 EUR 1,70 EUR 3,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 5,9 Prozent auf 45,72 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siltronic-Aktie bei 45,80 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 43,84 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 69.728 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Bei 70,50 EUR markierte der Titel am 01.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 54,20 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 31,70 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 44,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Siltronic-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,100 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 46,00 EUR je Siltronic-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siltronic am 29.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 329,10 Mio. EUR, gegenüber 351,30 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,32 Prozent präsentiert.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Siltronic wird am 28.10.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 28.10.2026.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Siltronic 2025 einen Verlust in Höhe von -2,698 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Siltronic: Ende der Leidenszeit?

Siltronic-Aktien ziehen kräftig an - Chipwerte auf Erholungskurs

TecDAX-Titel Siltronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Siltronic von vor einem Jahr bedeutet

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siltronic

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siltronic

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siltronic AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Siltronic AG

DatumRatingAnalyst
30.07.2025Siltronic HoldDeutsche Bank AG
29.07.2025Siltronic HaltenDZ BANK
29.07.2025Siltronic NeutralUBS AG
29.07.2025Siltronic HoldJefferies & Company Inc.
14.07.2025Siltronic HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
12.02.2025Siltronic BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
11.02.2025Siltronic KaufenDZ BANK
04.02.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
23.01.2025Siltronic KaufenDZ BANK
20.01.2025Siltronic BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
30.07.2025Siltronic HoldDeutsche Bank AG
29.07.2025Siltronic HaltenDZ BANK
29.07.2025Siltronic NeutralUBS AG
29.07.2025Siltronic HoldJefferies & Company Inc.
14.07.2025Siltronic HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
04.07.2024Siltronic SellUBS AG
07.05.2024Siltronic SellUBS AG
02.05.2024Siltronic SellUBS AG
26.04.2024Siltronic SellUBS AG
11.04.2024Siltronic SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siltronic AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen