Siltronic Aktie News: Siltronic verteuert sich am Nachmittag kräftig

Siltronic im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siltronic. Das Papier von Siltronic legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 5,9 Prozent auf 45,72 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 5,9 Prozent auf 45,72 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siltronic-Aktie bei 45,80 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 43,84 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 69.728 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Bei 70,50 EUR markierte der Titel am 01.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 54,20 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 31,70 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 44,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Siltronic-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,100 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 46,00 EUR je Siltronic-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siltronic am 29.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 329,10 Mio. EUR, gegenüber 351,30 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,32 Prozent präsentiert.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Siltronic wird am 28.10.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 28.10.2026.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Siltronic 2025 einen Verlust in Höhe von -2,698 EUR ausweisen wird.

