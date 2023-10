Siltronic Aktie News: Anleger schicken Siltronic am Nachmittag ins Minus

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 78,20 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Siltronic-Aktie notierte um 15:49 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 78,20 EUR. Bei 76,45 EUR markierte die Siltronic-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 78,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Siltronic-Aktie belief sich zuletzt auf 25.526 Aktien.

Am 11.10.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 88,35 EUR. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 11,49 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 58,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 25,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 73,67 EUR an.

Am 10.05.2022 legte Siltronic die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf 3,47 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,47 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siltronic in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 417,00 EUR im Vergleich zu 417,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Siltronic-Bilanz für Q3 2023 wird am 26.10.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 24.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Siltronic.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 8,00 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX liegt letztendlich im Minus

TecDAX aktuell: TecDAX verbucht am Freitagmittag Verluste

TecDAX aktuell: TecDAX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone