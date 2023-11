Siltronic Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von Siltronic

So bewegt sich Siltronic

Die Aktie von Siltronic gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siltronic-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 84,70 EUR ab.

Um 09:04 Uhr fiel die Siltronic-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 84,70 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Siltronic-Aktie bis auf 84,70 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 85,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.138 Siltronic-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 88,35 EUR erreichte der Titel am 11.10.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,31 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 12.05.2023 auf bis zu 58,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 45,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Siltronic-Aktie wird bei 73,67 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Siltronic am 26.10.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,10 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,47 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 16,28 Prozent zurück. Hier wurden 349,10 EUR gegenüber 417,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Siltronic am 12.03.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 11.03.2025.

Den erwarteten Gewinn je Siltronic-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 8,00 EUR fest.

