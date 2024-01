Siltronic Aktie News: Siltronic büßt am Mittwochmittag ein

So entwickelt sich Siltronic

Die Aktie von Siltronic gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Siltronic gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,1 Prozent auf 90,30 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,1 Prozent auf 90,30 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Siltronic-Aktie bis auf 88,85 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 90,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 36.590 Siltronic-Aktien.

Bei 94,00 EUR markierte der Titel am 09.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,10 Prozent hinzugewinnen. Bei 58,40 EUR fiel das Papier am 12.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 82,67 EUR je Siltronic-Aktie an.

Siltronic gewährte am 26.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,10 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 349,10 EUR, gegenüber 417,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 16,28 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 12.03.2024 erwartet. Siltronic dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 11.03.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Siltronic-Gewinn in Höhe von 12,27 EUR je Aktie aus.

