Siltronic Aktie News: Siltronic tendiert am Nachmittag tiefer

Kursverlauf

Die Aktie von Siltronic gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siltronic-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,4 Prozent auf 90,90 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Siltronic-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 90,90 EUR. Bei 88,85 EUR markierte die Siltronic-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 90,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 46.572 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Bei 94,00 EUR erreichte der Titel am 09.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 3,30 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 12.05.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 82,67 EUR für die Siltronic-Aktie aus.

Am 26.10.2023 hat Siltronic in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,10 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,47 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 16,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 349,10 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 417,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Siltronic am 12.03.2024 präsentieren. Am 11.03.2025 wird Siltronic schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Siltronic-Gewinn in Höhe von 12,27 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX legt den Rückwärtsgang ein

TecDAX-Wert Siltronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siltronic von vor 5 Jahren eingebracht

Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Start fester