Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittwochvormittag leichter

Die Aktie von Siltronic gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Siltronic-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 91,40 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die Siltronic-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 91,40 EUR. Die Siltronic-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 89,65 EUR ab. Bei 90,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 7.203 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Am 09.01.2024 markierte das Papier bei 94,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 2,84 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 58,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 36,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 82,67 EUR an.

Siltronic ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Siltronic hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,10 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,47 EUR je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 349,10 EUR, gegenüber 417,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 16,28 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Siltronic am 12.03.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 11.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 12,27 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

