Siltronic Aktie News: Siltronic am Montagnachmittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Siltronic gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Siltronic-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 47,98 EUR ab.

Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 47,98 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Siltronic-Aktie bis auf 47,84 EUR. Bei 48,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 33.652 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Bei 89,75 EUR markierte der Titel am 27.02.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siltronic-Aktie mit einem Kursplus von 87,06 Prozent wieder erreichen. Am 04.02.2025 gab der Anteilsschein bis auf 36,44 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 1,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,400 EUR je Siltronic-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 62,60 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Siltronic am 24.10.2024. Das EPS lag bei 0,60 EUR. Im letzten Jahr hatte Siltronic einen Gewinn von 1,10 EUR je Aktie eingefahren. Siltronic hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 357,30 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 349,10 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Siltronic wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 06.03.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Siltronic-Anleger Experten zufolge am 10.03.2026 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siltronic-Gewinn in Höhe von 2,45 EUR je Aktie aus.

