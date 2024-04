Siltronic Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Siltronic

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 77,25 EUR ab.

Die Siltronic-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr um 0,6 Prozent auf 77,25 EUR ab. In der Spitze büßte die Siltronic-Aktie bis auf 76,70 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 79,45 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 30.941 Siltronic-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 94,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.01.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siltronic-Aktie somit 17,82 Prozent niedriger. Am 13.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 58,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 24,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 erhielten Siltronic-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,02 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 92,48 EUR.

Siltronic ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 02.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Siltronic-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 02.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,259 EUR je Siltronic-Aktie.

