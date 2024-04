Siltronic Aktie News: Siltronic gewinnt am Nachmittag an Boden

So bewegt sich Siltronic

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Siltronic. Zuletzt wies die Siltronic-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 78,00 EUR nach oben.

Die Siltronic-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 78,00 EUR. Die Siltronic-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 79,45 EUR. Bei 79,45 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 48.489 Siltronic-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 94,00 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siltronic-Aktie somit 17,02 Prozent niedriger. Am 13.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 58,40 EUR. Abschläge von 25,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 erhielten Siltronic-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,02 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 92,48 EUR.

Siltronic gewährte am 26.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals.

Am 02.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Siltronic veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Siltronic-Anleger Experten zufolge am 02.05.2025 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siltronic-Verlust in Höhe von -0,259 EUR je Aktie aus.

