Siltronic Aktie News: Siltronic reagiert am Mittwochvormittag positiv

Die Aktie von Siltronic gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Siltronic-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 78,50 EUR.

Das Papier von Siltronic legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 78,50 EUR. Der Kurs der Siltronic-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 79,45 EUR zu. Mit einem Wert von 79,45 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 13.875 Siltronic-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (94,00 EUR) erklomm das Papier am 09.01.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,75 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siltronic-Aktie. Bei 58,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 34,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,02 EUR. Im Vorjahr erhielten Siltronic-Aktionäre 1,20 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 92,48 EUR je Siltronic-Aktie an.

Siltronic gewährte am 26.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 02.05.2024 erwartet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Siltronic-Anleger Experten zufolge am 02.05.2025 werfen.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,259 EUR je Siltronic-Aktie belaufen.

