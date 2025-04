Siltronic Aktie News: Anleger schicken Siltronic am Donnerstagmittag ins Plus

So entwickelt sich Siltronic

Die Aktie von Siltronic gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Siltronic konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 36,60 EUR.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 36,60 EUR zu. In der Spitze gewann die Siltronic-Aktie bis auf 36,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 36,34 EUR. Bisher wurden via XETRA 15.074 Siltronic-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 79,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.04.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siltronic-Aktie mit einem Kursplus von 118,44 Prozent wieder erreichen. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 32,00 EUR. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 14,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,132 EUR. Im Vorjahr erhielten Siltronic-Aktionäre 0,200 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 48,40 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Siltronic am 06.03.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,08 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Siltronic ebenfalls 1,01 EUR je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 360,60 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 356,60 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Siltronic am 30.04.2025 präsentieren. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Siltronic möglicherweise am 01.05.2026 präsentieren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,980 EUR je Siltronic-Aktie stehen.

