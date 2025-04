Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag mit stabiler Tendenz

Kursentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 36,28 EUR an der Tafel.

Die Siltronic-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 36,28 EUR an der Tafel. Den Tageshöchststand markierte die Siltronic-Aktie bei 36,34 EUR. In der Spitze fiel die Siltronic-Aktie bis auf 36,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 36,34 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.738 Siltronic-Aktien.

Am 27.04.2024 markierte das Papier bei 79,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siltronic-Aktie 120,37 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 32,00 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siltronic-Aktie 13,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,132 EUR. Im Vorjahr erhielten Siltronic-Aktionäre 0,200 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 48,40 EUR.

Siltronic ließ sich am 06.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,08 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 1,01 EUR je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 360,60 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 356,60 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 30.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Siltronic rechnen Experten am 01.05.2026.

Analysten gehen davon aus, dass Siltronic 2025 einen Verlust in Höhe von -2,980 EUR je Aktie ausweisen dürften.

