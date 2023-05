Siltronic Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von Siltronic

Aktien in diesem Artikel Siltronic 68,75 EUR

Die Siltronic-Aktie musste um 11:45 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,1 Prozent auf 68,30 EUR. Im Tief verlor die Siltronic-Aktie bis auf 67,90 EUR. Bei 69,65 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 21.497 Siltronic-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 93,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.06.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 37,19 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 51,65 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 24,38 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Siltronic-Aktie wird bei 68,33 EUR angegeben.

Siltronic ließ sich am 10.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,47 EUR gegenüber 3,47 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 417,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 417,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 27.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Siltronic veröffentlicht werden. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Siltronic möglicherweise am 26.07.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Siltronic-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 8,00 EUR fest.

