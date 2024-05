Siltronic Aktie News: Siltronic gibt am Nachmittag ab

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Siltronic. Zuletzt ging es für die Siltronic-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 75,55 EUR.

Das Papier von Siltronic gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:45 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 75,55 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Siltronic-Aktie bei 74,30 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 75,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 17.116 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Am 09.01.2024 markierte das Papier bei 94,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 24,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 66,65 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.07.2023). Mit einem Abschlag von mindestens 11,78 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,647 EUR. Im Vorjahr hatte Siltronic 1,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 87,20 EUR.

Siltronic ließ sich am 02.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,86 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,20 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 343,50 Mio. EUR – eine Minderung von 15,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 404,40 Mio. EUR eingefahren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Siltronic wird am 25.07.2024 gerechnet. Am 24.07.2025 wird Siltronic schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Siltronic ein EPS in Höhe von 0,263 EUR in den Büchern stehen haben wird.

