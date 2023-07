Siltronic Aktie News: Siltronic gewinnt am Mittag an Boden

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siltronic. Zuletzt stieg die Siltronic-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 74,45 EUR.

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von Siltronic zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 74,45 EUR. Die Siltronic-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 75,25 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 73,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 5.349 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Am 08.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 87,25 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 17,19 Prozent Plus fehlen der Siltronic-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 51,65 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2022). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siltronic-Aktie 30,62 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 71,33 EUR.

Am 10.05.2022 hat Siltronic die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Siltronic hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,47 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 417,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siltronic 417,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Siltronic-Bilanz für Q2 2023 wird am 27.07.2023 erwartet. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Siltronic möglicherweise am 26.07.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 8,00 EUR je Siltronic-Aktie.

