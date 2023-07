Siltronic Aktie News: Siltronic am Montagvormittag kaum verändert

So entwickelt sich Siltronic

Die Aktie von Siltronic hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 74,30 EUR bewegte sich die Siltronic-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Bei der Siltronic-Aktie ließ sich um 09:02 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 74,30 EUR. Die Siltronic-Aktie zog in der Spitze bis auf 74,40 EUR an. Die höchsten Verluste verbuchte die Siltronic-Aktie bis auf 73,60 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 73,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 390 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Am 08.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,25 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,43 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 51,65 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siltronic-Aktie mit einem Verlust von 30,48 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 71,33 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siltronic am 10.05.2022 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,47 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 417,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 417,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 27.07.2023 dürfte Siltronic Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Siltronic möglicherweise am 26.07.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass Siltronic ein EPS in Höhe von 8,00 EUR in den Büchern stehen haben wird.

