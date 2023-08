Siltronic Aktie News: Siltronic reagiert am Donnerstagmittag positiv

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Siltronic zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 76,60 EUR.

Die Aktie legte um 11:37 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 76,60 EUR zu. Die Siltronic-Aktie zog in der Spitze bis auf 79,00 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 76,55 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 16.404 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Bei 87,25 EUR markierte der Titel am 08.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 13,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 51,65 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 32,57 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 72,17 EUR für die Siltronic-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siltronic am 10.05.2022. Das EPS wurde auf 3,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 417,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 417,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 26.10.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 24.10.2024.

In der Siltronic-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 8,00 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

