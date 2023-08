Siltronic Aktie News: Siltronic verzeichnet am Donnerstagnachmittag kaum Ausschläge

Notierung im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Siltronic. Mit einem Kurs von 75,20 EUR zeigte sich die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Werte in diesem Artikel

Zum Vortag unverändert notierte die Siltronic-Aktie um 15:50 Uhr im XETRA-Handel bei 75,20 EUR. Die Siltronic-Aktie legte bis auf 79,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Siltronic-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 75,20 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 76,55 EUR. Von der Siltronic-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 21.245 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 08.02.2023 auf bis zu 87,25 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2022 (51,65 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 72,17 EUR an.

Siltronic veröffentlichte am 10.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,47 EUR, nach 3,47 EUR im Vorjahresvergleich. Siltronic hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 417,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 417,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.10.2023 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 24.10.2024.

In der Siltronic-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 8,00 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

TecDAX-Papier Siltronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Siltronic-Investment abgeworfen

TecDAX-Papier Siltronic-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siltronic verloren

Hochstufung durch Exane BNP Paribas: Siltronic-Aktie gegen den Trend fest