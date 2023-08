Siltronic Aktie News: Siltronic legt am Vormittag zu

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Siltronic. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,1 Prozent auf 77,55 EUR zu.

Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 3,1 Prozent im Plus bei 77,55 EUR. Der Kurs der Siltronic-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 79,00 EUR zu. Bei 76,55 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9.597 Siltronic-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 87,25 EUR erreichte der Titel am 08.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 12,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 51,65 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 33,40 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 72,17 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siltronic am 10.05.2022. Es stand ein EPS von 3,47 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siltronic noch ein Gewinn pro Aktie von 3,47 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 417,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siltronic 417,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Siltronic am 26.10.2023 präsentieren. Siltronic dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 24.10.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Siltronic im Jahr 2021 8,00 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

