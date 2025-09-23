Siltronic Aktie News: Siltronic tendiert am Vormittag tiefer

Aktie im Blick

Die Aktie von Siltronic gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Siltronic-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 44,58 EUR ab.

Das Papier von Siltronic befand sich um 09:05 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 44,58 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siltronic-Aktie bisher bei 44,54 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 45,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 9.072 Siltronic-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.10.2024 markierte das Papier bei 70,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 36,77 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 11.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 31,70 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siltronic-Aktie mit einem Verlust von 28,89 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Im Vorjahr hatte Siltronic 0,200 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 46,00 EUR aus.

Am 29.07.2025 hat Siltronic in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 329,10 Mio. EUR, gegenüber 351,30 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,32 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte Siltronic Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 28.10.2026.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Siltronic 2025 einen Verlust in Höhe von -2,698 EUR ausweisen wird.

