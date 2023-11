Siltronic Aktie News: Siltronic am Freitagmittag mit stabiler Tendenz

Aktie im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von Siltronic. Im XETRA-Handel kam die Siltronic-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 83,90 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Siltronic-Aktie um 11:47 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 83,90 EUR. Bei 84,30 EUR erreichte die Siltronic-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Im Tief verlor die Siltronic-Aktie bis auf 83,60 EUR. Bei 84,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Siltronic-Aktie belief sich zuletzt auf 4.751 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 88,35 EUR erreichte der Titel am 11.10.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siltronic-Aktie somit 5,04 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.05.2023 bei 58,40 EUR. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 43,66 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Siltronic-Aktie wird bei 73,67 EUR angegeben.

Siltronic gewährte am 26.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,10 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 16,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 349,10 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 417,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 12.03.2024 erwartet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 11.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 8,00 EUR je Siltronic-Aktie.

Redaktion finanzen.net

