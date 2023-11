Siltronic Aktie News: Siltronic am Nachmittag tiefer

Aktienentwicklung

Die Aktie von Siltronic gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Siltronic gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 83,75 EUR abwärts.

Die Siltronic-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 83,75 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Siltronic-Aktie bis auf 83,55 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 84,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 9.451 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Am 11.10.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 88,35 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,49 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siltronic-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 12.05.2023 Kursverluste bis auf 58,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 30,27 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 73,67 EUR für die Siltronic-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Siltronic am 26.10.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,10 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,47 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 349,10 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 16,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 417,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Siltronic am 12.03.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 11.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siltronic einen Gewinn von 8,00 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

