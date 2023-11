Siltronic Aktie News: Siltronic kommt am Freitagvormittag kaum vom Fleck

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Siltronic zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Siltronic-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 83,90 EUR.

Werte in diesem Artikel

Kaum Ausschläge verzeichnete die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:02 Uhr bei 83,90 EUR. Im Tageshoch stieg die Siltronic-Aktie bis auf 84,30 EUR. Die Siltronic-Aktie sank bis auf 83,90 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 84,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 176 Siltronic-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (88,35 EUR) erklomm das Papier am 11.10.2023. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 5,30 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.05.2023 bei 58,40 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,39 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 73,67 EUR.

Am 26.10.2023 äußerte sich Siltronic zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,10 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 16,28 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 349,10 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 417,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Siltronic am 12.03.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 11.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siltronic einen Gewinn von 8,00 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Handel in Frankfurt: SDAX schwächelt am Nachmittag

TecDAX aktuell: TecDAX fällt

SDAX aktuell: So bewegt sich der SDAX mittags