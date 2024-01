Siltronic Aktie News: Siltronic tendiert am Mittag schwächer

Siltronic im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Siltronic-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 91,40 EUR ab.

Um 11:39 Uhr ging es für die Siltronic-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 91,40 EUR. In der Spitze fiel die Siltronic-Aktie bis auf 90,70 EUR. Bei 92,35 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 9.276 Siltronic-Aktien.

Am 09.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 94,00 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siltronic-Aktie 2,84 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 12.05.2023 Kursverluste bis auf 58,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 36,11 Prozent würde die Siltronic-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 82,67 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Siltronic am 26.10.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,10 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,47 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 349,10 EUR – das entspricht einem Minus von 16,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 417,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Siltronic am 12.03.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Siltronic rechnen Experten am 11.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siltronic einen Gewinn von 12,27 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX in der Gewinnzone

Handel in Frankfurt: TecDAX klettert nachmittags

Börse Frankfurt in Grün: Das macht der MDAX aktuell