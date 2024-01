Siltronic Aktie News: Siltronic am Nachmittag ohne große Veränderung

Aktienkurs im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Siltronic. Bei der Siltronic-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 92,10 EUR.

Die Siltronic-Aktie kam im XETRA-Handel um 15:52 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 92,10 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siltronic-Aktie bei 92,50 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siltronic-Aktie bisher bei 90,70 EUR. Bei 92,35 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 15.803 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Am 09.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 94,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,06 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 58,40 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 82,67 EUR aus.

Am 26.10.2023 lud Siltronic zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,10 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,47 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 349,10 EUR – das entspricht einem Minus von 16,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 417,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 12.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Siltronic veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Siltronic-Anleger Experten zufolge am 11.03.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 12,27 EUR je Siltronic-Aktie.

